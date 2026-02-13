Две жены одного мигранта получили сертификаты на жилье в российском городе

В Сердобске следователи возбудили дело после выдачи сертификатов мигрантам

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело после выдачи сертификатов для улучшения жилищных условий двум женам одного мигранта в Сердобске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранители проверяют факты нарушения прав иных семей, которые также являлись претендентами на получение сертификатов, однако их не получили.

По версии следствия, в феврале в администрации города Сердобска незаконно выдали сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство России.

Ранее мэр города Марина Ермакова сообщила в социальных сетях, что две семьи получат квартиры. Это возмутило местных жителей. По данным Mash, обладательницы сертификатов стали россиянками недавно, кроме того, две женщины являются женами одного мужа, с которым у обеих заключен только религиозный брак.

После случившегося Ермакова ушла в отставку.