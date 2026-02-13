Реклама

20:00, 13 февраля 2026Из жизни

Медведь напал на 60-летнюю женщину

В Индии медведь выпрыгнул из кустов и напал на пожилую женщину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пожилая женщина едва не стала жертвой медведя. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел возле деревни Ченай в штате Уттаракханд. 60-летняя Ниша Деви собирала корм для скота у лесополосы, когда хищник внезапно выпрыгнул на нее из кустов. Зверь напал на женщину, нанес ей рваные раны лица и головы и скрылся. Односельчане доставили ее в местный медпункт с обильным кровотечением. Врачи оценили состояние пострадавшей как стабильное, однако из-за гематом на голове ее перевели в окружную больницу.

Местные жители и политические активисты требуют от властей, чтобы опасного хищника отловили. «Жертвами становятся в основном дети или пожилые люди. Животных, которые заходят в жилые зоны, должны отловить или устранить», — заявил глава окружного отделения партии УКД Сурат Сингх Джхинквар. Лесной департамент уже развернул группы быстрого реагирования и усилил мониторинг в проблемных зонах.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. В последнее время хищники стали часто пробираться в поселения в поисках пищи.

