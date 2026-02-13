Мерц признал превосходство РФ над Европой, несмотря на экономические возможности

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности. Об этом пишет РИА Новости.

На 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Мерц заявил, что ВВП Европейского союза почти в десять раз выше, чем у России.

«И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», — дополнил он. Мерц считает, что ЕС не в полной мере использует потенциалы из разных сфер.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что мир вступил в новую эпоху великих держав. По мнению Мерца, «самым ярким проявлением этой тенденции» является начало украинского конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в Европейский союз, что не хочет их потерять.