МИД рассказал о мерах защиты россиян с арестованных Западом судов

Захарова: Меры по защите россиян с арестованных Западом судов прорабатываются

Меры по защите россиян с арестованных Западом судов прорабатываются. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Что касается мер по защите россиян в этой ситуации, то они прорабатываются», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев пообещал, что в случае повторения задержания российских судов на Балтике неминуемо встанет вопрос о мерах, которые необходимо будет предпринимать для обеспечения законных прав и интересов российских моряков, судовладельцев и их клиентов в балтийских проливах.