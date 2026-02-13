Мир на Украине отвергли по одной причине

Политик Мема: Милитаризация Украины Западом не приведет к миру с Россией

Милитаризация Украины западными странами не способствует завершению конфликта. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, сделав ради этой цели военную державу из Украины», — отметил политик.

По мнению Мемы, США должны надавить на европейские страны, чтобы заставить их передумать насчет этих планов.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов.

10 февраля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что европейские страны задумали увеличить военную мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завершении конфликта с Россией. Дипломат назвал планы европейцев «лукавой линией».