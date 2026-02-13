Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 13 февраля 2026Мир

Мир на Украине отвергли по одной причине

Политик Мема: Милитаризация Украины Западом не приведет к миру с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Милитаризация Украины западными странами не способствует завершению конфликта. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, сделав ради этой цели военную державу из Украины», — отметил политик.

По мнению Мемы, США должны надавить на европейские страны, чтобы заставить их передумать насчет этих планов.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов.

10 февраля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что европейские страны задумали увеличить военную мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завершении конфликта с Россией. Дипломат назвал планы европейцев «лукавой линией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

    Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

    США применили сверхсекретное оружие против воздушных шариков

    Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

    Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

    Мир на Украине отвергли по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok