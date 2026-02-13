Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:19, 13 февраля 2026Россия

Москвича наказали за оставленный в украинских чатах комментарий о русских

Жителя Москвы арестовали на 15 суток за негативный комментарий о русских
Майя Назарова

Фото: Unsplash

Жителя Москвы наказали за негативный комментарий о русских, оставленный в украинских чатах. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, горожанина арестовали на 15 суток.

У москвича проблемы с законом начали появляться с конца прошлого года: его задерживали за мелкое хулиганство и демонстрацию экстремистской символики. Пока мужчина находился в спецприемнике, его обвинили в разжигании вражды. Выяснилось, что житель столицы сидел в украинских чатах, писал на украинском и негативно высказывался о русских.

Претензии у правоохранителей возникли к выражению «тупая русня» в одном из чатов. Прокуратура заказала экспертизу, которая показала, что комментарий направлен на разжигание вражды. Среди доказательств представили справку о том, что слово появилось после 2014 года, его активно использовали украинцы. Сейчас это слово отнесли к русофобскому.

Москвич на суде свою вину не признал. Мужчина допустил, что аккаунтом якобы мог воспользоваться его сын.

Ранее сообщалось, что в Москве 36-летнего психолога оштрафовали из-за одного мема в группе в Telegram. Россиянина заподозрили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за картинки с радугой.

