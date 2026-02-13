Москвичей предупредили о резком наступлении морозов

Синоптик Позднякова: Оттепель в Москве сменит резкое наступление сильных морозов

Оттепель в Москве сменит резкое наступление сильных морозов. О перепаде температур предупредила жителей столицы ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с НСН.

В субботу, 14 февраля, воздух в столице прогреется до плюс 2 градусов Цельсия — это на 5 градусов выше климатической нормы. Однако, по прогнозам синоптика, к середине следующей недели плюсовая температура сменится двузначными отрицательными значениями — столбики термометров днем покажут до минус 15 градусов, что уже на 10 градусов ниже нормы.

«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней», — отметила Позднякова. Метеоролог допустила, что волна холодной погоды продержится три-четыре дня.

Ранее синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали, что новая волна морозов обрушится на Москву в понедельник, 16 февраля. Ночью столбики термометров покажут до минус 15 градусов, а днем не поднимутся выше отметки в минус 8 градусов Цельсия.