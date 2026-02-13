Мужчина избил попутчика за расистское высказывание в самолете и попал на видео

Два пассажира авиакомпании Jet2 подрались во время рейса из Антальи в Манчестер

Два пассажира авиакомпании Jet2 подрались на борту самолета во время рейса из Турции в Великобританию и попали на видео. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля во время перелета из Антальи в Манчестер. По словам очевидцев, выпивавший спиртные напитки мужчина начал вполголоса оскорблять окружающих людей. Он также потребовал у бортпроводников продать ему сигареты, а получив отказ, начал вести себя агрессивно.

В итоге за расистское высказывание его избил попутчик. Драка в салоне вынудила пилотов экстренно посадить лайнер в Брюсселе. Обоих дебоширов лишили полета и передали в руки местной полиции. Лоукостер также пожизненно запретил им покупать билеты на свои отправления. После этого воздушное судно продолжило полет и благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

