Мужчина попал под следствие после комментария про президента России

В Ижевске арестовали мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, местный житель разместил в одном из мессенджеров комментарий, который содержал публичный призыв к осуществлению террористической деятельности в отношении президента России, а также к экстремистской деятельности по отношению к группе лиц по национальному признаку и сотрудников силовых структур.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

