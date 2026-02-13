Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:07, 13 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о недовольстве Зеленского Западом

Бортник: Зеленский недоволен тем, что западные СМИ пишут о выборах на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что в западных СМИ распространяется информация о выборах в стране. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Дикий.Live».

«Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления», — отметил он.

По ее словам, сам факт подобных публикаций может служить сигналом Зеленскому от западных элит о том, что их не устраивают результаты его работы.

Ранее Владимир Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз, иначе Россия может заблокировать этот процесс.

В свою очередь европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Одним из них является ожидание ухода в отставку премьер-министра одной страны.

