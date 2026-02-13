Набиуллина оценила последствия дела Долиной

Набиуллина: Дело Долиной не оказало системного эффекта на рынок жилья

Дело с квартирой певицы Ларисы Долиной не оказало существенного влияния на российский рынок недвижимости. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Системного эффекта мы не видим сейчас потому, что ситуация была в принципе разрешена», — отметила глава регулятора во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко назвал положительные стороны «эффекта Долиной». По его словам, на фоне скандального дела россияне стали осторожнее относиться к покупке вторичного жилья и чаще делать выбор в пользу новостроек.