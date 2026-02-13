Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:23, 13 февраля 2026Экономика

Набиуллина оценила последствия дела Долиной

Набиуллина: Дело Долиной не оказало системного эффекта на рынок жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Дело с квартирой певицы Ларисы Долиной не оказало существенного влияния на российский рынок недвижимости. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Системного эффекта мы не видим сейчас потому, что ситуация была в принципе разрешена», — отметила глава регулятора во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко назвал положительные стороны «эффекта Долиной». По его словам, на фоне скандального дела россияне стали осторожнее относиться к покупке вторичного жилья и чаще делать выбор в пользу новостроек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео мощного удара России по Одессе

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Медведь напал на 60-летнюю женщину

    Воспитанницы российского детдома оказались в списке террористов

    В России захотели запретить молельные дома в жилых помещениях

    В Москве ребенок попал в кому после игр на крыше гаража

    В России ответили на сообщение о достигнутой по одному вопросу договоренности с Украиной

    Итальянский сноубордист объяснил появление российского флага на шлеме на Олимпиаде

    Назван возможный преемник Стармера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok