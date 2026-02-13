Начальник российской колонии оказался в СИЗО

В Тольятти арестован начальник ИК-29 за крупную взятку

В Тольятти Автозаводской районный суд арестовал начальника исправительной колонии № 29 (ИК-29) за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Самарской области.

Мужчина подозревается по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он заключен под стражу до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника колонии № 5 Ивана Сорокина за то, что он вступил в преступный сговор с руководителем ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено на территории России). Он делегировал представителю этой группировки полномочия по управлению осужденными, не пресекал противоправные действия и скрывал сам факт существования ячейки на территории учреждения.