Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 13 февраля 2026Силовые структуры

Начальник российской колонии оказался в СИЗО

В Тольятти арестован начальник ИК-29 за крупную взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Тольятти Автозаводской районный суд арестовал начальника исправительной колонии № 29 (ИК-29) за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Самарской области.

Мужчина подозревается по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он заключен под стражу до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника колонии № 5 Ивана Сорокина за то, что он вступил в преступный сговор с руководителем ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено на территории России). Он делегировал представителю этой группировки полномочия по управлению осужденными, не пресекал противоправные действия и скрывал сам факт существования ячейки на территории учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Раде рассказали о принципиальных требованиях России по языку и УПЦ

    Россияне застряли в пробках на границе Грузии из-за снегопада

    Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

    В России поспорили о мерах поддержки металлургов

    Москвичей предупредили о резком наступлении морозов

    Москвичам дали советы по выбору цветов

    Россияне установили новый рекорд по покупке роскошных машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok