Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 13 февраля 2026Россия

Названивавший россиянину коллектор завысил сумму долга в семь раз и поплатился

В Пермском крае коллектора оштрафовали за оскорбление должника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Пермском крае коллектора оштрафовали за оказание давления на должника и произвольное завышение суммы долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов в MAX.

Житель Перми задолжал три тысячи рублей. Однако постоянно звонивший ему коллектор по своему усмотрению увеличил ему сумму более чем в семь раз — до 22 тысяч рублей. При очередном звонке, который должник записал на диктофон, коллектор представился следователем и заявил о якобы возбужденном уголовном деле. Когда должник ответил, что ничего не знает о кратно увеличившемся долге, его собеседник перешел на крик, оскорбления и угрозы.

После этого пермяк обратился в органы ФССП. После выяснения всех обстоятельств коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее подобный случай был зафиксирован в Томске. Там суд обязал нарушившую законодательство о коллекторской деятельности организацию выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    США определили будущее отношений с Европой

    Банк России продолжил снижение ключевой ставки

    В России губернатор отреагировал на введение в школах меню для «платников» и «льготников»

    Пьяная россиянка устроила два дебоша в аэропорту за неделю

    Названа российская отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

    В болгарских горах нашли останки шести мужчин с загадочными ранениями

    В России упала средняя ставка по годовым вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok