Названивавший россиянину коллектор завысил сумму долга в семь раз и поплатился

В Пермском крае коллектора оштрафовали за оскорбление должника

В Пермском крае коллектора оштрафовали за оказание давления на должника и произвольное завышение суммы долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов в MAX.

Житель Перми задолжал три тысячи рублей. Однако постоянно звонивший ему коллектор по своему усмотрению увеличил ему сумму более чем в семь раз — до 22 тысяч рублей. При очередном звонке, который должник записал на диктофон, коллектор представился следователем и заявил о якобы возбужденном уголовном деле. Когда должник ответил, что ничего не знает о кратно увеличившемся долге, его собеседник перешел на крик, оскорбления и угрозы.

После этого пермяк обратился в органы ФССП. После выяснения всех обстоятельств коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее подобный случай был зафиксирован в Томске. Там суд обязал нарушившую законодательство о коллекторской деятельности организацию выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

