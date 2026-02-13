Одна из самых развитых экономик мира пошла на сделку с Трампом

CNBC: США и Тайвань заключили соглашение о снижении пошлин

Вашингтон и Тайбэй подписали торговое соглашение, которое предполагает снижение тарифов на тайваньские товары до 15 процентов, что сопоставимо с тарифами на продукцию Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило CNBC.

Согласно этой сделке, Тайвань отменит или снизит 99 процентов тарифных барьеров на американские товары, а также предоставит «преференциальный доступ на рынок» для промышленного и сельскохозяйственного импорта из США. А это автомобили, мясная продукция и полезные ископаемые. Кроме того, Тайбэй пообещал закупить товаров из США на более чем 84 миллиарда долларов в период с 2025 по 2029 год. Речь идет о сжиженном природном газе, сырой нефти, а также самолетах и оборудовании для сектора энергетики.

В декабре США одобрили продажу Тайваню оружия на 11,15 миллиарда долларов, что стало одной из крупнейших сделок с островом на фоне растущих угроз со стороны Китая.

В январе стало известно, что США снизят пошлины на поставляемые из Тайваня полупроводники, а также уменьшат с 20 до 15 процентов общие тарифы на большинство других товаров, ввозимых этим государством на американский рынок. Взамен тайваньские компании инвестируют 250 миллиардов долларов в увеличение производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США.