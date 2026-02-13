Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Открыт механизм защиты костей от остеопороза

STTT: Активация белка Piezo1 при нагрузках защищает кости от разрушения
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

Ученые раскрыли, как именно физическая активность защищает кости от разрушения. Международная команда исследователей под руководством специалистов из Университета Гонконга обнаружила молекулярный механизм, который запускает рост костной ткани и препятствует ее ослаблению. Работа опубликована в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Ключевую роль играет белок Piezo1 — своеобразный «сенсор движения» в костях. Он реагирует на механическую нагрузку, возникающую во время ходьбы, бега или тренировок. Когда белок активируется, он направляет стволовые клетки костного мозга в сторону формирования новых костных клеток, а не жировых. Именно этот процесс и лежит в основе укрепления костей при физической активности.

В экспериментах на мышах удаление Piezo1 приводило к снижению плотности костной ткани и накоплению жира в костном мозге. Более того, без этого белка животные не получали привычного укрепляющего эффекта от упражнений. Это позволило ученым проследить, как механическая нагрузка преобразуется в конкретные биологические сигналы, защищающие кости.

Авторы отмечают, что понимание этого механизма открывает перспективы для разработки новых методов профилактики и лечения остеопороза — особенно для людей, которые не могут регулярно заниматься спортом. Однако пока речь идет лишь о доклинических исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы из ягод помогают поддерживать прочность костей.

