Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 13 февраля 2026Наука и техника

Открыт новый способ омоложения клеток мозга

Sci Adv: Активация белка DMTF1 омолаживает клетки мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили молекулярный механизм, который позволяет частично восстановить способность стареющих нейрональных стволовых клеток к делению. Речь идет о белке DMTF1 — транскрипционном факторе, уровень которого снижается при укорочении теломер и возрастном повреждении ДНК. Работа опубликована в журнале Science Advances (Sci Adv).

С возрастом нейрональные стволовые клетки теряют способность активно размножаться, что ведет к снижению нейрогенеза и постепенному ухудшению когнитивных функций. Исследователи показали, что в модели преждевременного старения, связанного с дефицитом теломеразы, экспрессия DMTF1 резко падает. Однако искусственное повышение уровня этого белка восстанавливало деление клеток — при этом длина теломер не изменялась. Это означает, что DMTF1 помогает обойти последствия их укорочения, а не «чинит» сами теломеры.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Механизм действия оказался связан с регуляцией генов Arid2 и Ss18 — компонентов хроматин-ремоделирующих комплексов SWI/SNF. Через них DMTF1 поддерживает активность генов, контролирующих клеточный цикл. При снижении DMTF1 эти эпигенетические механизмы нарушаются, а клетки переходят в состояние покоя или гибнут. Восстановление экспрессии белка возвращало клеткам активность.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на клеточных моделях и мышах. Пока не ясно, сможет ли активация DMTF1 безопасно применяться у людей, так как чрезмерная стимуляция деления клеток потенциально связана с онкогенными рисками.

Ранее ученые раскрыли неочевидную причину ускоренного биологического старения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады

    В Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Открыт новый способ омоложения клеток мозга

    Удары «Гераней» по целям в Одессе попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok