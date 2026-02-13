Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

04:04, 13 февраля 2026

Парень поговорил с незнакомкой и бросил свою девушку в ресторане

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником First_Dog4511 пожаловался на свою возлюбленную, у которой есть странная и раздражающая его черта. По словам автора, 28-летняя девушка обожает устраивать ему проверки на верность.

«Вчера вечером мы отправились в ресторан. В середине ужина к нашему столику подошла женщина, начавшая следом со мной флиртовать и попросившая мой номер телефона. Я сразу же отказал и сказал, что пришел со своей девушкой. После того как женщина ушла, моя избранница рассмеялась и сказала, что это была ее подруга, и она просто хотела посмотреть, как я отреагирую. Она добавила, что я "прошел проверку", поэтому мне не стоит злиться», — рассказал автор.

Однако парень поступил наоборот и моментально впал в ярость. Он сказал девушке, что она манипулятор, а ее проверки унижают его достоинство и заставляют его чувствовать себя героем низкопробного реалити-шоу. Девушка же ответила, что он преувеличивает и другим ее бойфрендам это казалось забавным.

«Я заплатил за еду, вышел и поехал домой. Теперь она говорит, что я ее опозорил и раздул из мухи слона», — заключил автор.

Ранее 35-летняя женщина описала свидание с зумером фразой «пустая трата времени». По ее словам, первым тревожным сигналом стало то, что он заявился на ужин в баскетбольных шортах и ​​простой майке без рукавов, будто только что вышел из спортзала.

