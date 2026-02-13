Песков пообещал возвращение иностранных брендов в Россию

Песков: Иностранные бренды, конечно, со временем вернутся в Россию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что западные бренды непременно будут возвращаться в Россию, но только, когда будет ослабевать давление со стороны руководства этих стран. Об этом пишет ТАСС.

«Со временем, конечно, вернутся [иностранные бренды]. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», — отметил Песков.

Песков также добавил, что экономика любой страны заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров. Кроме того, многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги, а это главное, чтобы люди могли покупать лучшее по приемлемым ценам.

