Певица Холзи в обнажающем тело платье вышла в свет с женихом

01:30, 13 февраля 2026

Певица Холзи в откровенном платье вышла в свет с женихом Эваном Джогиа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская певица Эшли Франджипани, известная под сценическим именем Холзи, в откровенном наряде вышла в свет с женихом — актером Эваном Джогиа. Материал приводит Daily Mail.

31-летняя исполнительница посетила премьеру сериала «56 дней», в котором ее избранник исполнил главную роль. Она выбрала для мероприятия полупрозрачное черное макси-платье со шлейфом и вырезами, которое облегало фигуру и частично обнажало тело. Также артистка надела парик с длинными локонами темно-красного цвета.

В свою очередь, Джогиа позировал в черном костюме, состоявшем из удлиненного пиджака и расклешенных брюк.

Ранее в феврале 50-летняя американская актриса Анджелина Джоли в прозрачном платье пришла на премьеру фильма «Кутюр».

