Певица Холзи в обнажающем тело платье вышла в свет с женихом

Певица Холзи в откровенном платье вышла в свет с женихом Эваном Джогиа

Американская певица Эшли Франджипани, известная под сценическим именем Холзи, в откровенном наряде вышла в свет с женихом — актером Эваном Джогиа. Материал приводит Daily Mail.

31-летняя исполнительница посетила премьеру сериала «56 дней», в котором ее избранник исполнил главную роль. Она выбрала для мероприятия полупрозрачное черное макси-платье со шлейфом и вырезами, которое облегало фигуру и частично обнажало тело. Также артистка надела парик с длинными локонами темно-красного цвета.

В свою очередь, Джогиа позировал в черном костюме, состоявшем из удлиненного пиджака и расклешенных брюк.

