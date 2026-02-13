Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:04, 13 февраля 2026

Полет пассажира на самолете одной из лучших авиакомпаний мира закончился смертью

The Sun: Пассажир рейса Emirates из Дубая скончался перед посадкой в Лондоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир одной из лучших авиакомпаний мира, Emirates, скончался перед посадкой в аэропорту назначения. Об этом сообщило издание The Sun.

Полет мужчины на рейсе из Дубая в Лондон закончился смертью 8 февраля. Незадолго до посадки на аэродроме Станстед бортпроводники заметили, что турист находится без сознания и не подает признаков жизни.

Экипаж и врачи, путешествующие на том же самолете, попытались оказать экстренную помощь, однако путешественник не пришел в себя. После приземления лайнера медицинский персонал воздушной гавани подтвердил кончину клиента компании.

Ранее на борту Emirates произошел скандал из-за одной пассажирки бизнес-класса. Женщина уснула во время авиаперелета на ягодицах своей попутчицы, вызвав возмущение последней.

