Получивший письмо из дома боец СВО не сдержал слез, сказал «я вернусь» и попал на видео

Реакцию бойца СВО на новость о беременности жены сняли на видео

Боец СВО получил письмо из дома и не сдержал слез от прочитанного. Снятую его сослуживцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «Люди Z».

На записи мужчина вслух читает письмо, в котором жена сообщает, что боец станет отцом. «У нас будет сын!» - восклицает мужчина севшим от слез голосом.

«Я вернусь, дорогие», — обещает он и показывает на камеру письмо с приложенным к нему снимком.

Ранее стала известна реакция матери бойца СВО на возвращение сына после года в плену. Женщина расплакалась от радости. Она пояснила журналистам, что долгое время ничего не знала о судьбе сына — он числился пропавшим без вести.

