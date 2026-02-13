Порномодель опубликовала видео после секса в самолете

Порномодель Лили Филлипс, в 2025 году поставившая рекорд по количеству половых партнеров за 12 часов, занялась сексом в туалете самолета и сняла его на видео. Об этом пишет издание The Tab.

Инцидент произошел, когда Филлипс летела во Францию. С ней был ютубер Винс Янноне, с которым она в последнее время часто сотрудничает. Поездку затеяла порнозвезда: по ее словам, хотела покататься на горных лыжах.

После полета Филлипс и Янноне выложили несколько видео в TikTok. На опубликованных кадрах они обсуждают, удастся ли вдвоем поместиться в тесном туалете. «Как-нибудь справимся, — сказала Филлипс. — Я пойду первой, а ты за мной». После этого оба скрылись в кабинке на глазах у бортпроводников и пассажиров.

«Как вы, наверное, догадались, это был лучший рейс в моей жизни», — сказал Янноне в одном из роликов в TikTok. По его словам, весь самолет знал о происходящем, поэтому им пришлось возвращаться на свои места под взглядами других пассажиров.

Ранее Лили Филлипс заявила, что ее слезы после секса со ста мужчинами не связаны с психологическими травмами. Она утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции.