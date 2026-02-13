Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 13 февраля 2026Из жизни

Порномодель опубликовала видео после секса в самолете

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @lilyphillip_s

Порномодель Лили Филлипс, в 2025 году поставившая рекорд по количеству половых партнеров за 12 часов, занялась сексом в туалете самолета и сняла его на видео. Об этом пишет издание The Tab.

Инцидент произошел, когда Филлипс летела во Францию. С ней был ютубер Винс Янноне, с которым она в последнее время часто сотрудничает. Поездку затеяла порнозвезда: по ее словам, хотела покататься на горных лыжах.

После полета Филлипс и Янноне выложили несколько видео в TikTok. На опубликованных кадрах они обсуждают, удастся ли вдвоем поместиться в тесном туалете. «Как-нибудь справимся, — сказала Филлипс. — Я пойду первой, а ты за мной». После этого оба скрылись в кабинке на глазах у бортпроводников и пассажиров.

Материалы по теме:
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

«Как вы, наверное, догадались, это был лучший рейс в моей жизни», — сказал Янноне в одном из роликов в TikTok. По его словам, весь самолет знал о происходящем, поэтому им пришлось возвращаться на свои места под взглядами других пассажиров.

Ранее Лили Филлипс заявила, что ее слезы после секса со ста мужчинами не связаны с психологическими травмами. Она утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    КНДР выступила с резким предупреждением в адрес соседней страны

    Раскрыты последствия пробок из фур на границе Казахстана

    Макрон призвал не спешить с началом переговоров с Россией

    Минэнерго назвало ветер причиной повышения платы за отопление на 40 процентов

    Личность человека из окружения Трампа в перехваченном «необычном разговоре» установили

    США задумались об отправке топлива на Кубу

    Известный юрист подала в отставку из-за связей с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok