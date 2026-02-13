Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:40, 13 февраля 2026Мир

Посол объяснил подготовку Норвегии к военному сценарию с Россией

Корчунов: Норвегия занимается военными приготовлениями под предлогом угрозы РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Норвегия занимается военными приготовлениями под предлогом якобы угрозы со стороны России. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

«Под откровенно надуманным предлогом "российской угрозы" норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями», — рассказал дипломат.

Действия Осло на этом направлении включают увеличение присутствия НАТО в Арктике, закупку вооружений, минирование мостов, строительство бомбоубежищ и подготовку населения к «кризису или войне».

В результате действий норвежских властей жители страны напуганы. Они пополняют запасы питьевой воды и еды и чаще обращаются за психологической помощью по поводу страха войны и хаоса.

Посол подчеркнул опасность раскручивая подобных нарративов и предупредил о рисках расшатывания глобальной стабильности.

Ранее главком Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло не исключает вторжения России и готовится к такому сценарию.

