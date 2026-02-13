Появилось заявление властей о попытке вовлечь крымчан в строительство всемирного халифата

Крымчан пытались вербовать в террористическую ячейку, которая исповедовала идеи строительства всемирного халифата — силового распространения ислама по всему миру. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его заявление появилось в Telegram.
По словам главы власти в регионе, сотрудники ФСБ выполнили свою работу профессионально и пресекли попытку вовлечь мусульман региона в противоправную деятельность.
Благодарю наших чекистов, которые профессионально и системно выполняют свои служебные обязанности, охраняют нашу безопасность
О задержании членов указанной террористической группировки стало известно сегодня, 13 февраля. В ходе обысков по местам жительства изъяты запрещенные пропагандистские материалы.