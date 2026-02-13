Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:35, 13 февраля 2026Россия

Появилось заявление властей о попытке вовлечь крымчан в строительство всемирного халифата

Глава Крыма Аксенов: Мусульман региона вербовали для строительства халифата
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крымчан пытались вербовать в террористическую ячейку, которая исповедовала идеи строительства всемирного халифата — силового распространения ислама по всему миру. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его заявление появилось в Telegram.

По словам главы власти в регионе, сотрудники ФСБ выполнили свою работу профессионально и пресекли попытку вовлечь мусульман региона в противоправную деятельность.

Благодарю наших чекистов, которые профессионально и системно выполняют свои служебные обязанности, охраняют нашу безопасность

Сергей Аксенов

О задержании членов указанной террористической группировки стало известно сегодня, 13 февраля. В ходе обысков по местам жительства изъяты запрещенные пропагандистские материалы.

