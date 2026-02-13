Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:11, 13 февраля 2026Из жизни

Пьяная врач забралась в морозильную камеру в магазине и замерзла насмерть

В США врач из Никарагуа забралась в морозильную камеру и умерла
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jain Majuntin / Shutterstock / Fotodom  

В США врача из Никарагуа нашли без признаков жизни в морозильной камере супермаркета Dollar Tree. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагический инцидент произошел в Майами, штат Флорида, в декабре. 32-летняя анестезиолог Элен Массиэль Гарай Санчес зашла в магазин вечером, ничего не купила, но прошла в зону для персонала, где забралась в морозильную камеру. Никто из персонала не заметил произошедшего. Утром ее нашли на полу камеры голой — она замерзла насмерть.

Позже выяснилось, что уровень этанола в крови женщины составлял 0,112 процента при допустимой норме 0,08 процента. Сильное алкогольное опьянение, по заключению судмедэкспертов, стало сопутствующей причиной переохлаждения. Полиция исключила криминальную версию произошедшего, отметив, что дверь холодильника имела аварийный механизм открывания изнутри.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Семья погибшей подала иск на сумму более 50 миллионов долларов (около 3,8 миллиарда рублей) к управляющему магазином и сети в целом, утверждая, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не предпринял мер для ее поиска и спасения. Представители сети выразили соболезнования родным и пообещали полное содействие расследованию.

Ранее сообщалось, что в Китае курьер спас женщину, запертую в промышленном холодильнике. Она перекладывала коробки с товаром и случайно захлопнула дверь морозильной камеры изнутри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Россиянам назвали оптимальный срок ипотечного кредита

    Вывоз дизельного топлива стал выгоднее его продаж в России

    Олимпийская чемпионка понадеялась на медаль лыжника Коростелева на Играх-2026

    Проводившие в России встречи члены международной организации попали под следствие

    Посол объяснил подготовку Норвегии к военному сценарию с Россией

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Блогерша съела самого ядовитого краба в стране ради видео и попала в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok