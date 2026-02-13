Пьяная врач забралась в морозильную камеру в магазине и замерзла насмерть

В США врач из Никарагуа забралась в морозильную камеру и умерла

В США врача из Никарагуа нашли без признаков жизни в морозильной камере супермаркета Dollar Tree. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагический инцидент произошел в Майами, штат Флорида, в декабре. 32-летняя анестезиолог Элен Массиэль Гарай Санчес зашла в магазин вечером, ничего не купила, но прошла в зону для персонала, где забралась в морозильную камеру. Никто из персонала не заметил произошедшего. Утром ее нашли на полу камеры голой — она замерзла насмерть.

Позже выяснилось, что уровень этанола в крови женщины составлял 0,112 процента при допустимой норме 0,08 процента. Сильное алкогольное опьянение, по заключению судмедэкспертов, стало сопутствующей причиной переохлаждения. Полиция исключила криминальную версию произошедшего, отметив, что дверь холодильника имела аварийный механизм открывания изнутри.

Семья погибшей подала иск на сумму более 50 миллионов долларов (около 3,8 миллиарда рублей) к управляющему магазином и сети в целом, утверждая, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не предпринял мер для ее поиска и спасения. Представители сети выразили соболезнования родным и пообещали полное содействие расследованию.

Ранее сообщалось, что в Китае курьер спас женщину, запертую в промышленном холодильнике. Она перекладывала коробки с товаром и случайно захлопнула дверь морозильной камеры изнутри.