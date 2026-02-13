Пьяный европеец угнал машину и попытался проникнуть в Россию

Yle: Пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался пересечь границу с Россией

Пьяный гражданин Швеции угнал машину у курьера в Финляндии и попытался на ней пересечь границу с Россией через временно закрытый пропускной пункт. Такие данные приводит телерадиокомпания Yle.

«В понедельник швед прибыл на временно закрытый пункт пропуска в Салла на угнанной машине, перелез через закрытые ворота и был сразу задержан пограничным патрулем. Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию», — уточняется в материале.

Отмечается, что автомобиль злоумышленник похитил за день до происшествия на границе. Внутри оказалась банковская карта, которой он несколько раз воспользовался для покупок на заправке.