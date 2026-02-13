Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Наука и техника
10:57, 13 февраля 2026

Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени

PNAS: Кристаллы холестерина ускоряют повреждение печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Избыточный холестерин может вредить печени неожиданным образом. Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что кристаллы холестерина способны «уплотнять» ткань печени на ранних стадиях метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD) — еще до развития рубцевания. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

MASLD развивается при накоплении жира в печени и все чаще встречается у людей с ожирением, инсулинорезистентностью и диабетом 2-го типа. В экспериментах на животных исследователи сравнили воздействие высокожировой диеты и рациона с высоким содержанием жира и холестерина. В обоих случаях в печени накапливался жир, однако именно при избытке холестерина в клетках формировались кристаллы. Такие кристаллы делали ткань печени более жесткой — независимо от уже существующего рубцевания.

По словам авторов, повышенная жесткость создает условия для дальнейшего повреждения и ускоряет развитие фиброза. Удаление кристаллов в экспериментальной модели позволило уменьшить жесткость печени, что указывает на потенциальную обратимость процесса. Однако пока выявить такие изменения можно только с помощью биопсии.

Исследователи надеются, что в будущем удастся разработать неинвазивные методы диагностики и оценить, могут ли уже существующие препараты, например статины, повлиять на накопление кристаллов холестерина в печени. Это откроет возможность более раннего вмешательства и замедления прогрессирования заболевания.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы из китайской оливы снижают уровень жира в клетках печени.

