Раскрыта неочевидная причина внезапной асимметрии лица

Стоматолог Изгарева назвала проблемы с зубами причиной асимметрии лица

Стоматолог, хирург-пародонтолог, вице-президент РАОиБС Олеся Изгарева раскрыла, почему внезапно может появиться асимметрия лица. О неочевидной причине этой проблемы она поговорила с «Лентой.ру».

Изгарева подчеркнула: асимметрия — это не самостоятельное заболевание, а следствие других патологий. Одним из распространенных провокаторов ее появления она назвала проблемы с зубами. Например, привычка пережевывать еду на одной стороне или, отсутствие одного или нескольких зубов могут привести к изменению положения челюсти и, как следствие, возникновению асимметрии лица.

Неправильный прикус или снижение его высоты также провоцируют развитию асимметрии, подчеркнула стоматолог. «Если одна сторона челюсти испытывает большую нагрузку при жевании, мышцы и кости на этой стороне будут развиваться сильнее, вызывая визуальное различие в пропорциях лица», — уточнила она.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил о неочевидных последствиях кариеса. Он утверждает, что проблемы с зубами являются причиной заболеваний сердца.