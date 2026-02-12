РИА Новости: Командование ВСУ бросает на фронт стариков из-за нехватки молодежи

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на передовую в Харьковской и Сумской областях пожилых мужчин из-за нехватки молодого пополнения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства подчеркнул, что со стороны Украины на фронте закончились молодые бойцы.

«В плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ», — отмечает собеседник.

В этих двух областях в плен сдаются около 90 процентов украинских военнослужащих в возрасте старше 60 лет.

Ранее стало известно о том, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Краснополья Сумской области трещит по швам, потому что украинские бойцы бегут при любом контакте с российскими военными.