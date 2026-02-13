Россиян предупредили об опасных инфекциях при примерке одежды

Врач Сережина: Через одежду в примерочных можно заразиться кожными инфекциями

Примеряя одежду в магазинах или при заказе на маркетплейсах можно заразиться тяжелыми кожными инфекциями, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт, микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она объяснила, что некоторые возбудители передаются контактным путем, в том числе, и через ткань.

«В первую очередь речь идет о чесотке — заболевании, вызываемом чесоточными клещами. Кроме того, при примерке возможна передача грибковых и бактериальных инфекций кожи. По этой причине отдельные категории товаров, включая нижнее белье, купальники и носки, не подлежат примерке», — объяснила врач.

По ее словам, на коже могут присутствовать дрожжеподобные грибки, бактериальные поражения, гнойничковые инфекции. Многие возбудители, как предупредила Сережина, могут вызывать гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, а в тяжелых случаях — системные осложнения.

«Если одежду примеряли до вас, исключить контакт с кожей другого человека невозможно. Особенно это актуально для товаров с поврежденной или недостаточно плотной упаковкой. Дополнительные риски связаны с онлайн-покупками: возвращенные вещи нередко повторно поступают в продажу без санитарной обработки, — сказала Сережина. — В офлайн-магазинах одежду после примерки чаще всего обрабатывают паром или утюгом, тогда как при доставке такие меры не применяются».

Врач рекомендовала не примерять одежду на голое тело, особенно если упаковка уже вскрывалась, а перед первой ноской постирать и прогладить новую вещь.

