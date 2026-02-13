Россиянин жестоко расправился со знакомой и ее сестрой

В Кузбассе осудят мужчину за двойное убийство 25 лет назад

В Кузбассе осудят мужчину за двойную расправу 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в июле 2000 года соучастники проникли в дом знакомой женщины и ее сестры с целью хищения денег. Сообщник фигуранта ударил пострадавшую по лицу и нанес не менее двух ударов ножом в спину, после чего накинул шнур на шею и лишил возможности дышать. Затем обвиняемый удерживал сестру потерпевшей, закрывая рот рукой, а в это время сообщник бил ее ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Опасаясь поимки, злоумышленники скрылись через окно, оставив отпечатки на раме.

Сразу установить личности преступников не удалось из-за отсутствия совпадений отпечатков в базе данных. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно провели исследование образцов. По результатам были получены данные о личности одного из нападавших.

Он обвиняется по статье 105УК РФ («Убийство»). Следователи СК совместно с сотрудниками МВД установили и задержали фигуранта. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соучастник не дожил до задержания, его действиям также будет дана правовая оценка.

