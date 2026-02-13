Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 13 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин жестоко расправился со знакомой и ее сестрой

В Кузбассе осудят мужчину за двойное убийство 25 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кузбассе осудят мужчину за двойную расправу 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в июле 2000 года соучастники проникли в дом знакомой женщины и ее сестры с целью хищения денег. Сообщник фигуранта ударил пострадавшую по лицу и нанес не менее двух ударов ножом в спину, после чего накинул шнур на шею и лишил возможности дышать. Затем обвиняемый удерживал сестру потерпевшей, закрывая рот рукой, а в это время сообщник бил ее ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Опасаясь поимки, злоумышленники скрылись через окно, оставив отпечатки на раме.

Сразу установить личности преступников не удалось из-за отсутствия совпадений отпечатков в базе данных. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно провели исследование образцов. По результатам были получены данные о личности одного из нападавших.

Он обвиняется по статье 105УК РФ («Убийство»). Следователи СК совместно с сотрудниками МВД установили и задержали фигуранта. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соучастник не дожил до задержания, его действиям также будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу стрелка и его сообщника из российского техникума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта особенность запущенных по России новейших ракет ВСУ «Фламинго»

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Доктор Мясников вспомнил о заставившей его постоянно пить лекарства фразе коллеги из США

    Российский историк умер в возрасте 100 лет

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    Бывший возлюбленный Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Россиян призвали не посещать Канаду

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok