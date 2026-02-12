Суд решил судьбу стрелка и его сообщника из российского техникума

В Анапе суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме и его сообщника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статьям 33, 105 («Подстрекательство к совершению убийства») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также суд заключил под стражу студента, открывшего стрельбу в техникуме Анапы.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

