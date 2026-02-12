Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 12 февраля 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу стрелка и его сообщника из российского техникума

В Анапе суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме и его сообщника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Яков Поткин / ТАСС

В Анапе суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме и его сообщника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статьям 33, 105 («Подстрекательство к совершению убийства») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также суд заключил под стражу студента, открывшего стрельбу в техникуме Анапы.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщник устроившего стрельбу в российском техникуме также сделал заявление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

    В России оценили рост блинного индекса

    Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

    Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

    Россияне полюбили свадебный туризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok