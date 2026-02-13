Реклама

23:30, 13 февраля 2026Мир

Стало известно о времени встречи Рубио с Зеленским

Журналист Newsmax Саджайя: Рубио встретится с Зеленским 14 февраля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и украинского президента Владимира Зеленского пройдет в субботу, 14 февраля, заявила журналист телеканала Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Об этом она написала в социальной сети X.

«Встреча Зеленского и госсекретаря Рубио состоится завтра в 17:00 по времени Мюнхена (19:00 по московскому времени)», — указала она время.

Ранее стало известно, что Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене.

Американский госсекретарь заявил, что США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился.

