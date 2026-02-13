Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:58, 13 февраля 2026Бывший СССР

Санду заставила извиниться женщину за слова одним способом

Санду заставила извиниться женщину за слова о деде через суд
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заставила извиниться женщину Анна Микалаке за слова в социальных сетях о деде главы республики через суд. Об этом пишет NM со ссылкой на адвоката ответчицы.

В октябре 2024 года Микалаке опубликовала пост в интернете о том, что дед президента Молдавии Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви. Женщина написала, что у Санду «в венах течет та же кровь плохого человека». Тогда молдавский лидер обратилась в суд.

«Суд Кишинева 12 февраля обязал Анну Михалаки опровергнуть (...) распространенные о дедушке президента Молдовы Майи Санду заявления и принести публичные извинения», — рассказал юрист. Он добавил, что суд при этом отклонил требование президента Молдавии взыскать с женщины 50 тысяч молдавских леев (228 тысяч рублей) морального ущерба.

Ранее один из депутатов парламента Норвегии предложил выдвинуть Майю Санду на Нобелевскую премию за «свою активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране». По его словам, молдавский президент часто «находилась на передовой защиты демократии в Европе».

    Санду заставила извиниться женщину за слова одним способом

