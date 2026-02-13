На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M1.1

На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики.

Вспышка была зафиксирована в группе пятен 4373 в полдень по московскому времени. Ученые отнесли ее к предпоследнему по силе классу M1.1. Случившаяся вспышка длилась 48 минут. В ближайшее время солнечных вспышек большей силы эксперты не ожидают. По прогнозам специалистов, геомагнитное поле в пятницу, 13 февраля, останется стабильным с отдельными периодами неустойчивости. В субботу, однако, геомагнитные колебания на Земле могут усилиться.

Ранее одна из областей Солнца установила рекорд XXI века по числу мощных вспышек. Сильнейший за последние 25 лет всплеск активности продемонстрировала группа солнечных пятен 4366. Прежний рекорд принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильные вспышки уровня М и выше, что стало причиной крупнейшей за 20 лет магнитной бури. После такого скачка активности, как ожидают ученые, Солнце должно войти в очередной период стабилизации.