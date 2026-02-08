Реклама

Наука и техника
18:15, 8 февраля 2026Наука и техника

Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

Установлен рекорд века по числу мощных вспышек в одной области солнца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout / Reuters

Солнце установило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в затихшей на несколько дней области светила 4366 произошло еще несколько мощных вспышек, после чего был поставлен рекорд века. Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильные вспышки уровня М и выше, что стало причиной крупнейшей магнитной бури за 20 лет.

7 февраля сообщалось, что на Солнце завершился всплеск активности. «Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки», — удивились исследователи.

