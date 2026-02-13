Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

09:58, 13 февраля 2026Экономика

Союзник России остался без транспорта из-за блокады США

РИА Новости: Кубинцы остались фактически без транспорта из-за блокады США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Нефтяное эмбарго США усугубило топливный кризис на Кубе и фактически оставило жителей острова без транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного гостиничного бизнеса.

Из-за угрозы санкций и риска повышения американских импортных пошлин один из главных поставщиков сырья на Кубу — Мексика — ранее была вынуждена отказаться от нефтяного экспорта на остров на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. Энергорынок же Венесуэлы, другого важнейшего поставщика сырья на Кубу, после захвата главы страны Николаса Мадуро фактически оказался под контролем Соединенных Штатов.

В результате Куба в январе, по данным Kpler, впервые за последние десять лет полностью прекратила импортировать нефть. Накопленных резервов автомобильного топлива, указывало агентство Bloomberg, островному государству хватит всего на месяц. После этого, предупреждают эксперты, Куба столкнется с полноценным топливным коллапсом.

Серьезные проблемы с транспортом на острове фиксируются уже сейчас, отметил сотрудник одного из местных отелей. С учетом дефицита бензина его стоимость резко подскочила. В итоге продолжительные поездки между городами фактически оказались недоступны значительной части населения, посетовал он. «Проехать более чем 30 километров теперь стоит 4 тысячи песо», — констатировал работник отеля. Для большинства кубинцев это неподъемная сумма, заключил он.

