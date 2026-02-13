Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
18:03, 13 февраля 2026Экономика

Средняя ставка по вкладам в рублях продолжила снижаться

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях опустилась до 14,49 %
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила снижаться в первой декаде февраля, опустившись до 14,49 процента. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ) России.

Начиная со второй декады декабря 2024 года, когда показатель составлял 22,28 процента, его величина неуклонно падала, достигнув к середине октября 15,45 процента. После этого она некоторое время колебалась, что отражали и данные других источников, фиксировавших во второй половине осени рост ставок по вкладам, но затем вновь вернулась к устойчивому снижению.

Так, согласно статистике ЦБ, во второй половине декабря средняя ставка составляла 15,38 процента, спустя месяц — 14,88 процента, а в третьей декаде января — 14,57 процента.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

