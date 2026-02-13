Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
09:28, 13 февраля 2026Мир

США применили сверхсекретное оружие против воздушных шаров

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Сотрудники Федерального управления гражданской авиации США и Таможенной и пограничной службы США применили сверхсекретную лазерную систему Пентагона против «дронов мексиканских картелей», которые в итоге оказались воздушными шарами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами, а лазерное оружие — это экспериментальная система, используемая военными за рубежом, которая может представлять серьезную опасность для коммерческой авиации», — говорится в материале.

Федеральное управление гражданской авиации США решило закрыть воздушное пространство над международным аэропортом Эль-Пасо, не уведомив ни Белый дом, ни Пентагон, ни Министерство внутренней безопасности США, которое курирует Таможенную и пограничную службу. Инцидент вызвал бурю негодования в Вашингтоне.

Авиационные эксперты считают, что такие лазеры могут временно ослепить или отвлечь пилотов, что приводит к травмам глаз и потенциальной потере управления самолетом, особенно во время взлета и посадки. Пентагон считает, что это оружие обладает большим потенциалом для решения растущей проблемы угроз со стороны дронов во всем мире, поскольку позволяет точно уничтожать опасные воздушные объекты при гораздо меньших затратах, чем при использовании дорогостоящих ракет.

Ранее США сообщили о нарушении их воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), принадлежащими якобы мексиканскому картелю. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ей ничего не известно об использовании беспилотников на границе с Соединенными Штатами.

