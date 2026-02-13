Стала известна судьба пирса Киркорова

Суд отказал бизнесмену Рыськову в иске против Киркорова о доступе к пирсу

Суд рассмотрел иск бизнесмена Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову о предоставлении беспрепятственного доступа к береговой полосе, где располагается участок артиста. Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».

Красногорский городской суд принял решение отказать в иске предпринимателю, который требовал признать незаконным покупку Киркоровым земельных участков и обеспечить открытый доступ к береговой полосе для граждан. Рыськов обратился в суд после того, как получил отказ Росимущества в выдачи разрешения на использование земельных участков из-за наложения этой территории на участок Киркорова.

Суд прекратил производство в указанной части, а также отказал в удовлетворении остальных исковых требований Рыськову в связи с отсутствием правовых оснований.

Пирс Киркорова находится в акватории Москвы-реки, его размер составляет 235 на 82 метра. Объект был построен пять лет назад без своевременного разрешения на землю от Росимущества, а также без разрешения на строительство. Саму береговую полосу певец приобрел в 2014 году с помощью ипотеки.

Ранее сообщалось, что певице Алле Пугачевой дали месяц, чтобы снести самовольно построенного причала на берегу Истры.