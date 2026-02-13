Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:26, 13 февраля 2026Экономика

Страна НАТО снизила закупки российского газа

EPDK: Общие поставки газа в Турцию снизились на два процента
Кирилл Луцюк

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

По итогам 2025 года трубопроводные поставки российского газа в Турцию дошли до 21,2 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции сообщил ТАСС.

В декабре минувшего года эта страна НАТО по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно получила 2,3 миллиарда кубических метров газа. Отмечается, что если учитывать отгрузки сжиженного природного газа, которых в 2025 году не было, то общие поставки российского газа в Турцию упали на два процента.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2025 года трубопроводные поставки российского газа в Турцию выросли на 3,4 процента, если сравнивать с аналогичным показателем 2024 года.

Между тем Анкара уже дала понять, что не удовлетворена стоимостью поставок из России. Министерство энергетики Турции заявило, что хочет от продавцов этого энергоносителя более конкурентоспособных цен.

