20:32, 13 февраля 2026

Трамп выступил с призывом к Зеленскому

Трамп: Зеленский должен двигаться в сторону урегулирования конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в сторону урегулирования конфликта c Россией, пока это возможно. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что лидер Украины может упустить отличную возможность для заключения мирного соглашения мирного соглашения, и призвал его не терять этот шанс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

