16:04, 13 февраля 2026Экономика

ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение и понижение ключевой ставки на 0,5 п.п.
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Совет директоров Центробанка (ЦБ) рассматривал два варианта решения по ключевой ставке на февральском заседании. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте ЦБ.

Первый вариант подразумевал сохранение ключевой ставки на уровне 16 процентов годовых, а второй — ее снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 15,5 процента. С учетом сложившейся на внутреннем рынке конъюнктуры совет директоров регулятора в итоге склонился к последнему варианту, резюмировала Набиуллина.

Итоговое решение ЦБ по ключевой ставке разошлось с прогнозом ряда экспертов, которые с учетом разгона инфляции в начале года ожидали сохранения планки на уровне 16 процентов. В ЦБ пояснили, что стремительный рост цен в январе был обусловлен повышением НДС и носил разовый характер. По итогам же 2025 года инфляция оказалась ниже прогноза регулятора и составила 5,6 процента.

В целом на внутреннем рынке продолжает фиксироваться динамика постепенного приближения темпов роста потребительских цен к таргету, установленному на уровне 4 процентов. Период пикового разгона инфляции пришелся на январь, в дальнейшем динамика будет замедляться, полагают в регуляторе. Дополнительными факторами, которые поспособствовали смягчению денежно-кредитной политики, стали сокращение отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста при одновременно снижении напряженности на внутреннем рынке труда, заключили в ЦБ.

