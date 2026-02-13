Реклама

Экономика
21:06, 13 февраля 2026

Уникальную квартиру продадут с торгов в Петербурге

В Петербурге продадут с торгов квартиру художника Николая II
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге захотели продать с торгов уникальную квартиру, принадлежавшую придворному художнику Николая II. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

Квартира-мастерская состоит из трех уровней. По словам Бурмистрова, на данный момент аукционный дом, специализирующийся на продаже недвижимости, проводит переговоры о представлении объекта на торгах.

Ранее стало известно, что в Казани продадут с торгов бывший старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова. Речь идет о доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой на улице Марджани.

