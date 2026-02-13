Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
13:22, 13 февраля 2026Из жизни

В болгарских горах нашли останки шести мужчин с загадочными ранениями

В Болгарии нашли останки шести мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: NOVA TV / Handout / Reuters

В горах на западе Болгарии нашли останки шести человек, пропавших при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает BBC News.

Первые три тела нашли 2 февраля у сгоревшей хижины вблизи горного перевала Петрохан. Одно из них принадлежало 45-летнему мужчине, второе — 49-летнему, третье — 51-летнему. У всех троих были огнестрельные ранения, рядом лежали два пистолета и винтовка. Выстрелы были произведены почти в упор, при этом нет никаких признаков того, что мужчины сопротивлялись.

Спустя шесть дней в припаркованном автодоме у горы Околчица нашли останки еще двух мужчин и 15-летнего подростка. Как и трое других, они состояли в природоохранной организации «Национальное агентство контроля охраняемых территорий».

Судя по записи камеры видеонаблюдения, утром 1 февраля все шестеро были у хижины. Трое из них попрощались с остальными и уехали в автодоме, а оставшиеся позже подожгли строение. По данным полиции, один из найденных у автодома покончил с собой, двое других — застрелены.

Ранее в американском штате Индиана спустя 22 года удалось установить личность жертвы убийства. Ею оказалась 35-летняя Динна Смит из Индианаполиса, пропавшая без вести в 1999 году.

