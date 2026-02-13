Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 13 февраля 2026Мир

В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

Аналитик Техау: Пренебрежительное отношение Трампа к Европе является глупостью
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Политика администрации президента США Дональда Трампа, которая отличается пренебрежительным отношением к Европе, является абсолютной глупостью. Об этом заявил бывший немецкий чиновник, аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау, сообщает The New York Times (NYT).

«Это просто абсолютная глупость — растрачивать империю и своих лучших союзников, отталкивать их в тот момент, когда они вам так нужны», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, Вашингтон нуждается в союзниках для поддержки США в конкуренции с Россией и Китаем.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен усомнился в возможности разрыва отношений между Европой и США. По его мнению, европейцы слишком зависят от Соединенных Штатов. При этом бывший глава альянса отметил, что в Европе в последнее время ускорился «процесс снижения рисков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России священник призвал молиться за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

    Получивший письмо из дома боец СВО не сдержал слез, сказал «я вернусь» и попал на видео

    Кремль подтвердил дату переговоров с США и Украиной

    Заказчики начали отказываться от российских судов из-за роста цен

    Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

    Раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ

    В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok