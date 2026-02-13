В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

Аналитик Техау: Пренебрежительное отношение Трампа к Европе является глупостью

Политика администрации президента США Дональда Трампа, которая отличается пренебрежительным отношением к Европе, является абсолютной глупостью. Об этом заявил бывший немецкий чиновник, аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау, сообщает The New York Times (NYT).

«Это просто абсолютная глупость — растрачивать империю и своих лучших союзников, отталкивать их в тот момент, когда они вам так нужны», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, Вашингтон нуждается в союзниках для поддержки США в конкуренции с Россией и Китаем.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен усомнился в возможности разрыва отношений между Европой и США. По его мнению, европейцы слишком зависят от Соединенных Штатов. При этом бывший глава альянса отметил, что в Европе в последнее время ускорился «процесс снижения рисков».