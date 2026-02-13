Реклама

20:08, 13 февраля 2026

В Москве ребенка завалило снегом с самовольно устроенного навеса над балконом

На Щелковском шоссе ребенка завалило снегом с самовольно устроенного навеса
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На Щелковском шоссе ребенка завалило снегом с самовольно устроенного навеса над балконом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы.

«По предварительным данным, произошел сход снежных масс с самовольно устроенного навеса над балконом последнего этажа. В результате погиб несовершеннолетний», — сказано в сообщении.

Ранее в Подмосковье на школьницу обрушилась огромная глыба льда. В результате медики диагностировали 10-летней девочке перелом позвоночника.

