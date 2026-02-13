Реклама

Россия
19:53, 13 февраля 2026Россия

В Москве ребенок впал в кому после игр на крыше гаража

В Москве ребенок упал в люк с крыши гаража и попал в кому
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве ребенок полез играть с другом на крышу, упал в люк с крыши гаража и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дети играли возле гаража. В один момент они залезли на заснеженную крышу, после чего провалились в люк.

Одного из пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение, по словам врачей у него состояние средней степени тяжести. Второго мальчика с черепно-мозговой травмой медики пытались реанимировать на месте, однако после этого его пришлось ввести в медикаментозную кому.

Ранее стало известно, что в Москве двое детей отравились супом с креветками, купленным матерью в магазине сети «ВкусВилл». Известно, что женщина приобрела первое блюдо за 248 рублей в магазине на Первомайской улице.

