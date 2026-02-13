Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 13 февраля 2026Мир

В НАТО задумались о реформе систем ПВО

Bloomberg: НАТО готовит реформу систем ПВО с учетом уроков конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) к июльскому саммиту готовит реформу систем противовоздушной обороны (ПВО) с учетом уроков конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов», — говорится в материале.

Согласно плану реформы, миссия «Восточный страж» станет постоянной, а также будут усилены возможности по сдерживанию дронов и гиперзвуковых угроз.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина столкнулась с резким снижением эффективности своей противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Китае запретят нестандартные рули на автомобилях

    Ведущие шоу «Что было дальше?» прокомментировали переезд в Казахстан

    Макрон заявил о невозможности мира на Украине без одного условия

    Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

    НАТО предупредили о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике

    Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

    Польша сообщила о повреждении кабеля до Швеции на дне Балтийского моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok