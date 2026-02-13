В НАТО задумались о реформе систем ПВО

Bloomberg: НАТО готовит реформу систем ПВО с учетом уроков конфликта на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) к июльскому саммиту готовит реформу систем противовоздушной обороны (ПВО) с учетом уроков конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов», — говорится в материале.

Согласно плану реформы, миссия «Восточный страж» станет постоянной, а также будут усилены возможности по сдерживанию дронов и гиперзвуковых угроз.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина столкнулась с резким снижением эффективности своей противовоздушной обороны.