В Петербурге таинственно погибли две семиклассницы. Незадолго до смерти они общались с украинскими мошенниками

В разных районах Санкт-Петербурга нашли мертвыми двух семиклассниц

В Санкт-Петербурге с разницей в день нашли мертвыми двух семиклассниц. Самоубийства школьниц в разных районах города оказались связаны.

Тело одной из девочек прохожие заметили под окнами жилого дома в Красногвардейском районе 11 февраля. Мать школьницы в это время отсутствовала. Прибывшие на место полицейские изъяли дневник и телефон учащейся.

12 февраля труп другой семиклассницы был обнаружен у жилого дома в Красносельском районе. Установлено, что перед смертью девочка общалась с неким мужчиной.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

У самоубийств есть общая деталь

У самоубийств семиклассниц есть общая деталь — обе девочки незадолго до смерти общались с украинскими мошенниками. Правоохранители изучили телефоны школьниц и выяснили, что они общались с неизвестными, следы которых ведут на Украину.

Отмечается, что в одном из случаев следствие вышло на ранее судимого мужчину из Хабаровска. Однако впоследствии выяснилось, что злоумышленники лишь использовали его паспортные данные.

Одну из девочек шантажировали

В свою очередь, источник 78.ru сообщил, что девочка, погибшая 12 февраля, вела интимную переписку с неким 37-летним Юрием. Они познакомились в сети около года назад, тогда мужчина сказал ей, что ему 22 года.

За три недели до трагедии мать обнаружила в телефоне дочери чат, в котором та отправляла откровенные фотографии Юрию. Выяснилось, что он шантажировал ее, угрожая семье расправой. Женщина связалась с мужчиной и потребовала оставить дочь в покое, а потом заблокировала.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

После этого школьница замкнулась в себе, а спустя время лишила себя жизни. В ее кармане обнаружилась записка, в которой говорилось, что девочка влюблена в 37-летнего жителя села в Хабаровском крае. В записке девочка назвала настоящие ФИО «Юрия» и принесла извинения близким за свой поступок.

Как стало известно «Фонтанке», девочка, покончившая с собой 11 февраля, была старостой и посещала кружки. Создавалось впечатление, что проблем у школьницы не было. Однако осенью девочка попросила мать записать ее к психологу, назвать причину она отказалась. В ходе терапии выяснилось, что девочка наносила себе неопасные раны. Женщина обсуждала данный вопрос с психиатром, тот рекомендовал продолжить встречи с психологом.

Девочка также оставила записку, однако причины своего поступка не раскрыла.